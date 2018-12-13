Casa Mercato Viola, Gerson e Pjaca se ne vanno in anticipo? Nel frattempo Veretout...

di Lorenzo BigiottiTengono banco in queste ore le questioni relative a dei possibili adii anticipati. Gerson potrebbe andare al Flamengo da subito. O almeno così vorrebbe il club brasiliano. Tuttavia,...

di Lorenzo Bigiotti

Tengono banco in queste ore le questioni relative a dei possibili adii anticipati. Gerson potrebbe andare al Flamengo da subito. O almeno così vorrebbe il club brasiliano. Tuttavia, la Fiorentina ci conta e lo vuole tenere almeno fino alla scadenza naturale del prestito. Il discorso per Pjaca è diverso, ancora non è certo il suo futuro, ma se le prossime partite restasse ancora in ombra, lui davvero potrebbe tornare alla base. Veretout nel frattempo ha cambiato agente passando a Giuffredi, nulla di cui preoccuparsi poichè è in ottimo rapporto con viola dato che gestisce gli interessi anche di Laurinì e Biraghi. Sicuramente però è un cambiamento importante perchè adesso per trattare con Veretout bisogna passare da un altro agente. Si complica infine la pista Muriel, sul giocatore si è inserito anche il Milan.