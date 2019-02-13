Gerson su Instagram: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima… "
Gerson, il centrocampista ed esterno d'attacco della Fiorentina, ha pubblicato un post su Instagram in lingua portoghese affermando: "Se cubra de energia positiva e sua alma ficara' em paz". Ecco il p...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 20:00
Gerson, il centrocampista ed esterno d'attacco della Fiorentina, ha pubblicato un post su Instagram in lingua portoghese affermando: "Se cubra de energia positiva e sua alma ficara' em paz". Ecco il post:
Traduzione: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima sara' in pace".