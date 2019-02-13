Labaro Viola

Gerson su Instagram: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima… "

Gerson, il centrocampista ed esterno d'attacco della Fiorentina, ha pubblicato un post su Instagram in lingua portoghese affermando: "Se cubra de energia positiva e sua alma ficara' em paz". Ecco il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 20:00
Gerson su Instagram: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima… " -
News
Fiorentina
Instagram
Gerson
Condividi

Gerson, il centrocampista ed esterno d'attacco della Fiorentina, ha pubblicato un post su Instagram in lingua portoghese affermando: "Se cubra de energia positiva e sua alma ficara' em paz". Ecco il post:

IMG-20190213-WA0023-1.jpg

Traduzione: "Se ti ricopri di energia positiva, la tua anima sara' in pace".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok