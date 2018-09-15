Pioli: "Potevamo vincere. Ecco perché non ho messo subito Pjaca. Gerson arrabbiato?.."

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la partita contro il Napoli. Queste le sue parole:"Potevamo essere più precisi in certe situaziini. Pjaca ha il minutaggio adeguato. Veretout era affaticat...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la partita contro il Napoli. Queste le sue parole:

"Potevamo essere più precisi in certe situaziini. Pjaca ha il minutaggio adeguato. Veretout era affaticato per questo ho fatto due cambi a centrocampo e poi ho aspettato a fare il terzo cambio, ecco perchè ho aspettato a mettere Pjaca. Capisco che ci siano tante aspettative si di lui ma ci sarà anche il suo momento.

Abbiamo avuto tanta attenzioni e buona volontà e quindi c’è grande rammarico. Una disattenzione ci ha puniti. Potevamo anche vincere, peccato per il risultato. Il Napoli ha giocato con grande qualità. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo fatto soltanto il 55% di recupero effettivi quindi abbiamo giocato pochi palloni recuperati. Anche noi siamo stati molto pericolosi, quindi non penso che il Napoli abbia avuto tante occasioni. Anche noi abbiamo avuto le nostre.

Gerson arrabbiato? Non lo so. Forse pensava di poter dare qualcosa in più alla squadra e questo mi fa piacere. Veretout rientrava oggi quindi non aveva i 90’ nelle gambe. Il Napoli? Ha grande qualità e ha avuto un grande fraseggio anche oggi. Non gli abbiamo concesso tanto. I primi 10 minuti abbiamo fatto fatica per colpa della posizione di Zielinsky. Il Napoli di Sarri era molto schematico, mentre quello di Ancelotti sfrutta più situazioni"