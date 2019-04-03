PAGELLE VIOLA: GERSON MVP DA EX, PEZZELLA IN GOL. MURIEL E BIRAGHI...

Di Gabriele Caldieron LAFONT: 6, bene su Dzeko al 34’, sui gol non lui non può fare niente.MILENKOVIC: 6, devia sfortunatamente il destro di Perotti, con il quale poi si “aggancia” è tosto, è più prec...

Di Gabriele Caldieron

LAFONT: 6, bene su Dzeko al 34’, sui gol non lui non può fare niente.

MILENKOVIC: 6, devia sfortunatamente il destro di Perotti, con il quale poi si “aggancia” è tosto, è più preciso degli ultimi tempi.

HUGO: 6, normale amministrazione per il brasiliano, quando è accanto a Pezzella sembra più tranquillo e ciò è redditizio.

PEZZELLA: 7, gol con bacio alla fascia. Ha un bruttissimo cliente come Dzeko, e lo contiene come può, ovvero bene.

BIRAGHI: 5.5, suo l’assist per Pezzella vanificato subito dopo quando viene ubriacato da Kluivert nel pareggio giallorosso. Si fa spesso anticipare anche sul gioco aereo. Insistiamo: è forse stanco? Ammonito nel finale.

DABO: 6, tanta lotta e corsa, tanto cuore e fiato. Non avrà i piedi sopraffini ma è utile alla causa. Sempre.

VERETOUT: 6, quando gioca interno di centrocampo è nel suo ruolo, molto più propositivo e molto più legnoso.

BENASSI: 6, al 4’ scalda le mani a Mirante, la sua prova è in ombra. E spesso gli capita quando non segna. (Dal 61’ CHIESA: 6, solito buon impatto al rientro dall’infortunio).

GERSON: 7, illumina al minuto 11 Muriel. Bravo a trovare il terzo gol stagionale con una botta da fuori seppur deviata. Ma è lui a dare il via alla stessa azione. Se giocasse sempre così...

SIMEONE: 6, sbaglia diversi controlli e semplici passaggio, tiene comunque in apprensione la difesa giallorossa. (Dal 67’ MIRALLAS: 5, approccio “morbido” fin troppo).

MURIEL: 6.5, murato da Mirante all’11esimo preludio al clamoroso palo al 24’ con un tiro da fermo. Stralci di fenomeno.

PIOLI: 5.5, il vantaggio dura solo un minuto, nel primo caso e nel secondo poco più. Ma la Fiorentina gioca bene. Guarda caso con Veretout libero dai dogmi del regista la squadra gira. Ok l’idea di Gerson trequartista. Errore preferire Mirallas a Montiel nella ripresa così come non fare il terzo cambio.