Niente Italia per Gerson. Sta per firmare con la Dinamo Mosca. I dettagli..

Sembrava fatta col Genoa, ma l'ex viola Gerson pare avvicinarsi in maniera signirocativa al campionato russo.Secondo quanto apparso su da Gazzetta.it, nelle ultime ore è da registrare una trattativa,...

Sembrava fatta col Genoa, ma l'ex viola Gerson pare avvicinarsi in maniera signirocativa al campionato russo.Secondo quanto apparso su da Gazzetta.it, nelle ultime ore è da registrare una trattativa, in fase avanzata, Roma e Dinamo Mosca per il centrocampista reduce dal prestito alla Fiorentina. Il classe '97 è ad un passo dal volare in Russia per 10 milioni di euro.

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