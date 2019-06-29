Labaro Viola

Niente Italia per Gerson. Sta per firmare con la Dinamo Mosca. I dettagli..

Sembrava fatta col Genoa, ma l'ex viola  Gerson pare avvicinarsi in maniera signirocativa al campionato russo.Secondo quanto apparso su da Gazzetta.it, nelle ultime ore è da registrare una trattativa,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 18:00
Niente Italia per Gerson. Sta per firmare con la Dinamo Mosca. I dettagli.. - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
News
Gerson
Calciomercato Roma
Dinamo Mosca
Condividi

Sembrava fatta col Genoa, ma l'ex viola  Gerson pare avvicinarsi in maniera signirocativa al campionato russo.Secondo quanto apparso su da Gazzetta.it, nelle ultime ore è da registrare una trattativa, in fase avanzata, Roma e Dinamo Mosca per il centrocampista reduce dal prestito alla Fiorentina. Il classe '97 è ad un passo dal volare in Russia per 10 milioni di euro.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok