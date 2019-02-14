Zazzaroni: "Mi aspetto il rilancio di Simeone. Europa raggiungibile. I viola non possono prescindere da.."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana: “Europa via campionato? Mai mollare, ci sono le condizioni per crederci. È ch...

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Bruno Toscana: “Europa via campionato? Mai mollare, ci sono le condizioni per crederci. È chiaro che l’infortunio di Pezzella è molto pericoloso, se c’era uno che non doveva essere colpito era proprio l'argentino. Vedremo come reagirà la squadra a questa focale assenza. Simeone? Mi aspetto un suo rilancio, sennò lo perdi definitivamente. Non credo si possa rinunciare a Muriel, provi il tridente pesante col Cholito e Chiesa e vedi come va, con Pjaca come prima riserva. L’argentino in qualche modo va recuperato. Equilibrio a rischio col tridente pesante? Vero, però là davanti fai davvero paura alla Spal con tre attaccanti del genere che non danno alcun punto di riferimento”.

“Pjaca mi pare un recupero complicato ad oggi, non ha dato segnali di vitalità. Attenzione a Gerson, che ha giocato bene nel primo tempo col Napoli. Pioli? Sta cambiando alcune cose, anche se è un appassionato del tridente. Ha lavorato sui giovani, quindi ha lavorato bene. Bisogna considerare il gruppo che gli hai presentato e il tipo di progetto che gli presenti. Se insisti sulla valorizzazione dei giovani Pioli va benissimo”.