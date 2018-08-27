Il Cor. Fiorentino titola: meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia...

Questo il titolo de Il Corriere Fiorentino alla sezione sport pagina 3: Meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia. Il brasiliano aveva promesso il goal all'esordio ed è stato di parola. Part...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2018 10:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson

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