Il Cor. Fiorentino titola: meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia...
Questo il titolo de Il Corriere Fiorentino alla sezione sport pagina 3: Meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia. Il brasiliano aveva promesso il goal all'esordio ed è stato di parola. Part...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 10:32
Questo il titolo de Il Corriere Fiorentino alla sezione sport pagina 3: Meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia. Il brasiliano aveva promesso il goal all'esordio ed è stato di parola. Partita di alta qualità per il brasiliano ripagando così tutta la fiducia di Pioli, che lo ha richiesto fortemente. Questo lo specchio della partita con un centrocampista come il brasiliano di assoluta qualità. Giocate verticali e meno palleggio orizzontale, questo lo schema principale della nuova Fiorentina 2018/2019.