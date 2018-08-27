Calamai: "Giusto godere, ma senza esaltarsi. Gerson? Mi fa impazzire"
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vietato esaltarsi in maniera assoluta, ma obbligatorio godere".Prosegue su Gerson: "Mi fa impazzire, anche se si dovrà lavorare per trovare equil...
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vietato esaltarsi in maniera assoluta, ma obbligatorio godere".
Prosegue su Gerson: "Mi fa impazzire, anche se si dovrà lavorare per trovare equilibrio sul centro-sinistra, ma parliamo di problemi di miglioramento".
E su Fernandes: "Non è il playmaker che cerchiamo, ma la stoffa c’è".
Spende alcune parole anche per Lafont: "Mi è piaciuto meno, forse era emozionato".
E per gli ambizioni stagionali: "Credo che la Fiorentina quest’anno possa attaccare la Lazio, mentre Inter e Milan restano superiori".
Conclude con una riflessione personale: "Si è guardato tanto al mercato, meno alla crescita che possono avere i giovani acquistati l’anno scorso".