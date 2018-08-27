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Calamai: "Giusto godere, ma senza esaltarsi. Gerson? Mi fa impazzire"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vietato esaltarsi in maniera assoluta, ma obbligatorio godere".Prosegue su Gerson: "Mi fa impazzire, anche se si dovrà lavorare per trovare equil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 12:58
Calamai: "Giusto godere, ma senza esaltarsi. Gerson? Mi fa impazzire" -
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Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Vietato esaltarsi in maniera assoluta, ma obbligatorio godere".

Prosegue su Gerson: "Mi fa impazzire, anche se si dovrà lavorare per trovare equilibrio sul centro-sinistra, ma parliamo di problemi di miglioramento".

E su Fernandes: "Non è il playmaker che cerchiamo, ma la stoffa c’è".

Spende alcune parole anche per Lafont: "Mi è piaciuto meno, forse era emozionato".

E per gli ambizioni stagionali: "Credo che la Fiorentina quest’anno possa attaccare la Lazio, mentre Inter e Milan restano superiori".

Conclude con una riflessione personale: "Si è guardato tanto al mercato, meno alla crescita che possono avere i giovani acquistati l’anno scorso".

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