Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"

Galli, ex portiere viola, ha così parlato di Gerson ai microfoni di Lady Radio:Finora non mi aveva detto nulla, mi pareva di rivedere Ilicic. Poi, dopo una buona prestazione contro il Napoli, mi ha so...

A cura di Redazione Labaroviola 20 febbraio 2019 17:43

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