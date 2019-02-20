Labaro Viola

Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più"

Galli, ex portiere viola, ha così parlato di Gerson ai microfoni di Lady Radio:Finora non mi aveva detto nulla, mi pareva di rivedere Ilicic. Poi, dopo una buona prestazione contro il Napoli, mi ha so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 17:43
Galli: "Gerson? Mi ricorda Ilicic, falso nueve può essere l'arma in più" -
News
Pioli
Chiesa
Muriel
Galli
Gerson
Condividi

Galli, ex portiere viola, ha così parlato di Gerson ai microfoni di Lady Radio:

Finora non mi aveva detto nulla, mi pareva di rivedere Ilicic. Poi, dopo una buona prestazione contro il Napoli, mi ha sorpreso il suo gesto di stizza su una bottiglia nel momento in cui è stato sostituito da Pioli: vuol dire che sta iniziando a sentire Firenze. A Ferrara con la SPAL si è confermato, sradicando il pallone a un avversario per poi andare in gol. Ecco, dato che Muriel non può giocare spalle alla porta, potrebbe essere Gerson il 'falso nueve' che permetta al colombiano e a Chiesa di stare larghi".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok