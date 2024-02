L’ex Fiorentina e Roma Gerson ricoverato d’urgenza in ospedale per un infiammazione renale

Paura per Gerson, ex centrocampista della Roma ora al Flamengo, che è stato ricoverato d’urgenza nel pomeriggio di domenica all’ospedale di Rio dopo aver accusato forti dolori addominali in allenamento. Gli esiti degli esami hanno evidenziato una idronefrosi con conseguente infezione renale acuta. E’ stato proprio il Flamengo ad informare sulle sue condizioni tramite una nota. “L’atleta Gerson ha lamentato dolori addominali quando è arrivato oggi al Training Center – si legge nella nota del club brasiliano – ed è stato portato all’ospedale di Barra per accertamenti. I risultati hanno mostrato idronefrosi con infezione renale. Dopo la valutazione dello specialista, il giocatore resterà ricoverato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti e proseguire le cure mediche”. Lo riporta Sky Sport

