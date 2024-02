Nelle ultime 5 giornate la Fiorentina ha perso 11 punti dall’Atalanta, 9 dal Bologna e 8 dalla Roma

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. Comandano la classifica Inter e Atalanta con cinque vittorie su cinque, poi il Bologna che è reduce da quattro vittorie di fila.

Sta funzionando in casa Roma la cura Daniele De Rossi: da quando è arrivato il nuovo tecnico giallorosso ha collezionato quattro successi e una sconfitta contro la capolista Inter. In negativo spiccano la Juventus (cinque punti conquistati nelle ultime cinque partite) e la Fiorentina che ieri ha pareggiato in casa dell’Empoli. Di seguito la classifica delle ultime 5 giornate, lo riporta TuttoMercatoweb

Inter 15 punti

Atalanta 15

Bologna 13

Roma 12

Milan 10

Empoli 9

Torino 9

Napoli 8

Monza 8

Genoa 8

Lazio 7

Juventus 5

Udinese 5

Fiorentina 4

Frosinone 4

Hellas Verona 3

Lecce 3

Salernitana 1

Cagliari 1

Sassuolo 1

L’EUROPA LEAGUE SI ALLONTANA