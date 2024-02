La Roma schianta il Frosinone e allunga in classifica. Per la Fiorentina l’Europa League dista già 3 punti

Di male in peggio per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo uno scialbo pareggio per 1 a 1 nel derby toscano, la Roma di De Rossi ha travolto il Frosinone per 0 a 3 nel posticipo delle 18, consolidando così il sesto posto in classifica. Nonostante una partenza in affanno, la squadra capitolina è riuscita ad andare in vantaggio grazie a uno splendido gol del classe 2005 Huijsen, prima di chiudere la pratica nel secondo tempo grazie alle reti di Azmoun e Paredes. Questa non è una buona notizia per la squadra gigliata: adesso la Roma è a 41 punti, mentre la banda di Italiano è ferma a 38. Se da una parte Atalanta e Bologna sembrano ormai irraggiungibili (45 punti), è pur vero che Lazio e Napoli sono ancora dietro, ma il calendario certamente non sorride ai viola: Lazio, Torino, Roma, Atalanta e Milan prima della semifinale di Coppa Italia. Il sogno europeo resterà vivo?

LE PAROLE DI MANDRAGORA DOPO EMPOLI-FIORENTINA