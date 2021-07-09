Gerson si presente: "Felice di essere al Marsiglia, adesso ho piu' esperienza di quando ero a Firenze"

Gerson cita anche la Fiorentina nella presentazione al Marsiglia

A Marsiglia è stato il giorno della presentazione dell'ex viola Gerson. Il centrocampista brasiliano, ha citato anche la Fiorentina in conferenza stampa:

"Sono molto felice di essere qui, di avere avuto questa opportunità di tornare in Europa. La prima volta ero molto giovane ma adesso ho molta piu' esperienza di quando giocavo a Roma e Firenze".

INTANTO PREOCCUPA LA SITUAZIONE COVID INTORNO ALLA NAZIONALE

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