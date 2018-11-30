Gerson: "La Juventus non è imbattibile, il nostro pubblico ci spingerà. Chiesa? È fortissimo"

Il centrocampista della Fiorentina, Gerson, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio:"Domani, contro la Juventus, servirà soprattutto...

Il centrocampista della Fiorentina, Gerson, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio:"Domani, contro la Juventus, servirà soprattutto la testa. Affronteremp una squadra bellissima, con campioni del calibro di Ronaldo, Douglas Costa, Matuidi... Ma potrei continuare".

"Prosegue sempre sui bianconeri: "Se sono imbattibili? Non si può essere imbattibili nel calcio. Noi vogliamo vincere: servirà personalità, quantità e tantissima testa. E poi, ripeto, non saremo soli. Non ci dovremo distrarre, semmai dovremo essere abili a prendere energia dal nostro pubblico. Noi non molliamo mai, figuriamoci domani".

E su Chiesa: "Se sono rimasto stupito? Quando l'ho visto giocare l'anno scorso ho pensatore fosse fortissimo. Ora che ci gioco insieme penso che sia più diabolico di quanto potessi pensare".

Spende alcune parole anche per gli altri compagni: "Con chi ho legato di più? Milenkovic, Vlahovic e Biraghi".

E per Ronaldo: "Che effetto mi farà affrontarlo? Dovrò innanzi tutto pensare che non sono davanti alla Playstation... Non avrei mai pensato di affrontarlo".

Conclude sulla partita di domanI: "Cosa servirà? Il coraggio di fare tutto, anche di cercare l'uno contro uno più impensato, senza paura ma con sfrontatezza".