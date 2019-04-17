Non solo Biraghi: la Roma piomba anche su Veretout. In cambio ai viola potrebbe finire Gerson

Frederic Massara tornerà oggi da Boston dopo il vertice con Pallotta. Il mercato del futuro resta nelle sue mani (fino al contrordine) e il ds è pronto portare avanti le sue strategie. Dopo l’affare G...

Frederic Massara tornerà oggi da Boston dopo il vertice con Pallotta. Il mercato del futuro resta nelle sue mani (fino al contrordine) e il ds è pronto portare avanti le sue strategie. Dopo l’affare Gerson, la Roma potrebbe riaprire il canale con la Fiorentina provando a portare a Trigoria due pedine importanti della rosa viola. Il primo è Cristiano Biraghi, che potrebbe prendere l’eredità di Aleksandar Kolarov. Il secondo è Jordan Veretout, nome nuovo per la Roma, che può arrivare per rinforzare il centrocampo. E il brasiliano, in caso di interesse viola, potrebbe essere inserito nelle trattative.

L’interesse della Roma per Veretout è concreto. Massara è un estimatore del francese, che nei due anni alla Fiorentina ha fatto vedere di potersi esprimere a grandi livelli in Serie A. Il centrocampista si sente pronto a salire di livello e in caso di qualificazione in Champions dei giallorossi, può spingere con la società per una cessione a giugno. Che qualcosa si stia muovendo lo dimostra anche la presenza di Mario Giuffredi, agente dei due giocatori (e di Mario Rui), al Franchi domenica scorsa.