Corriere Fiorentino, Montella giocherà col 3-5-2. Gerson farà il regista della squadra, Chiesa...

Già alla sua prima esperienza alla Fiorentina Vincenzo Montella fece una sorta di rivoluzione, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Il problema è che adesso mancano gli interpreti per il bel gioco c...

Già alla sua prima esperienza alla Fiorentina Vincenzo Montella fece una sorta di rivoluzione, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Il problema è che adesso mancano gli interpreti per il bel gioco come furono Aquilani, Pizarro e Borja Valero quindi bisognerà trovare i giusti interpreti. Un'idea potrebbe essere schierare il 3-5-2 riportando Milenkovic al suo ruolo originale di centrale difensivo, anche se Pezzellaha qualità diverse rispetto a quelle che aveva Gonzalo Rodriguez. I problemi principali però saranno a centrocampo, dove solo Norgaard ama giocare davanti la difesa. Attenzione allora all'idea Gerson regista: il brasiliano avrebbe la qualità per svolgere il ruolo. Hancko sopratutto nel futuro potrebbe ricoprire il ruolo a sinistra. Davanti Muriel e Simeone con Chiesa a destra