Il futuro di Veretout all'Arsenal o al Napoli. Il suo agente stasera a Londra per il match europeo

Stasera a Londra si giocheranno i quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Napoli. Per l’occasione, scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport Niccolò Schira su Twitter, all’Emirates Stad...

Stasera a Londra si giocheranno i quarti di finale di Europa League tra Arsenal e Napoli. Per l’occasione, scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport Niccolò Schira su Twitter, all’Emirates Stadium ci sarà una presenza d’eccezione. Si tratta del procuratore di Giuffredi che probabilmente avrà modo di parlare con i dirigenti di entrambe le squadre. Sia Gunners che partenopei sono interessate al francese, con questi ultimi leggermente in vantaggio, ricordando che la Fiorentina non ha intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro per una sua cessione