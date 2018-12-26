Probabile formazione: torna Gerson dal primo minuto, Mirallas in ballottaggio. La difesa...

Dovrebbero dunque essere questi i probabili undici che inizieranno la sfida contro il Parma in programma alle ore 15.00 al Franchi. Il modulo è il solito: 4-3-3 con Lafont tra i pali, Milenkovic, Pezz...

Dovrebbero dunque essere questi i probabili undici che inizieranno la sfida contro il Parma in programma alle ore 15.00 al Franchi. Il modulo è il solito: 4-3-3 con Lafont tra i pali, Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi in difesa. Veretout in cabina di regia, Benassi, Gerson. In attacco oltre a Chiesa e Simeone c’è ballottaggio tra Pjaca e Mirallas con quest’ultimo favorito sul croato.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Veretout, Benassi, Gerson, Chiesa, Simeone, Mirallas.