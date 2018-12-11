Labaro Viola

Dal Brasile, Paquetà se ne va al Milan e il Flamengo vuole Gerson. Trattativa avviata

Secondo Espn Sport il Flamengo vuole Gerson. Il club brasiliano sta cercando sul mercato un giocatore che possa sostituire Paquetà, ormai del Milan. Il nome che stuzzica maggiormente è quello del bras...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 14:36
Dal Brasile, Paquetà se ne va al Milan e il Flamengo vuole Gerson. Trattativa avviata - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Roma
Gerson
Flamengo
Condividi

Secondo Espn Sport il Flamengo vuole Gerson. Il club brasiliano sta cercando sul mercato un giocatore che possa sostituire Paquetà, ormai del Milan. Il nome che stuzzica maggiormente è quello del brasiliano in prestito alla viola. Gerson è cresciuto nella Fluminense e i suoi rappresentanti hanno già avuto contatti con Monchi per verificare la fattibilità dell’operazione. Il club brasiliano vuole far leva sul fatto che il giocatore oggi è a Firenze con la formula del prestito secco. Difficile chiaramente che la Fiorentina accetti di liberarlo già a gennaio. Dunque il suo futuro probabilmente sarà in Brasile ma al momento resta alla Fiorentina fino al termine della stagione, nonostante il Flamengo lo desiderasse da subito.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok