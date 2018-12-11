Dal Brasile, Paquetà se ne va al Milan e il Flamengo vuole Gerson. Trattativa avviata

Secondo Espn Sport il Flamengo vuole Gerson. Il club brasiliano sta cercando sul mercato un giocatore che possa sostituire Paquetà, ormai del Milan. Il nome che stuzzica maggiormente è quello del bras...

Secondo Espn Sport il Flamengo vuole Gerson. Il club brasiliano sta cercando sul mercato un giocatore che possa sostituire Paquetà, ormai del Milan. Il nome che stuzzica maggiormente è quello del brasiliano in prestito alla viola. Gerson è cresciuto nella Fluminense e i suoi rappresentanti hanno già avuto contatti con Monchi per verificare la fattibilità dell’operazione. Il club brasiliano vuole far leva sul fatto che il giocatore oggi è a Firenze con la formula del prestito secco. Difficile chiaramente che la Fiorentina accetti di liberarlo già a gennaio. Dunque il suo futuro probabilmente sarà in Brasile ma al momento resta alla Fiorentina fino al termine della stagione, nonostante il Flamengo lo desiderasse da subito.