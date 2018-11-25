FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 13:37
Queste la formazioni ufficiali per Bologna-Fiorentina:
BOLOGNA: Skorupski, Pulgar, Orsolini, Santander, Mattiello, Poli, Helander, Danilo, Palacio, Svanberg, Calabresi. A disp. Da Costa, Santurro, Gonzalez, Nehuen, Nagy, Krejci, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Dzemaili, Dijks, Falcinelli.
FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Edimilson, Chiesa, Simeone. A disp. Brancolini, Dragowski, Laurini, Norgaard, Eysseric, Mirallas, Dabo, Hancko, Sottil, Vlahovic, Diks, Thereau.