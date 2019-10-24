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Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo

Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. I brasiliani hanno battuto i connazionali del Imortal Tricolor per 5-0. Gerson sta facendo molto bene nel Flamengo, l'ex viola è titolari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:48
Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. I brasiliani hanno battuto i connazionali del Imortal Tricolor per 5-0. Gerson sta facendo molto bene nel Flamengo, l'ex viola è titolarissimo per Jorge Jesus e autore di una stagione decisamente superiore a quella in maglia viola

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