Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo

Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. I brasiliani hanno battuto i connazionali del Imortal Tricolor per 5-0. Gerson sta facendo molto bene nel Flamengo, l'ex viola è titolari...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2019 10:48

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson

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