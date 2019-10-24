Gerson, conquista l'accesso alla finale di Coppa Libertadores da titolarissimo
Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. I brasiliani hanno battuto i connazionali del Imortal Tricolor per 5-0. Gerson sta facendo molto bene nel Flamengo, l'ex viola è titolari...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2019 10:48
Sarà River Plate-Flamengo la finale di Copa Libertadores 2019. I brasiliani hanno battuto i connazionali del Imortal Tricolor per 5-0. Gerson sta facendo molto bene nel Flamengo, l'ex viola è titolarissimo per Jorge Jesus e autore di una stagione decisamente superiore a quella in maglia viola