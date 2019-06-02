Il centrocampista Gerson vuole restare a Roma per giocare l'Europa League
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerson il centrocampista brasiliano della Roma, in prestito secco alla Fiorentina, vuole rimanere a Roma la prossima stagione per giocare l'Europa Le...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 10:32
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerson il centrocampista brasiliano della Roma, in prestito secco alla Fiorentina, vuole rimanere a Roma la prossima stagione per giocare l'Europa League.