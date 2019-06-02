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Il centrocampista Gerson vuole restare a Roma per giocare l'Europa League

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerson il centrocampista brasiliano della Roma, in prestito secco alla Fiorentina, vuole rimanere a Roma la prossima stagione per giocare l'Europa Le...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 10:32
Il centrocampista Gerson vuole restare a Roma per giocare l'Europa League - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerson il centrocampista brasiliano della Roma, in prestito secco alla Fiorentina, vuole rimanere a Roma la prossima stagione per giocare l'Europa League.

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