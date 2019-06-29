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Ultimato l'accordo Roma-Dinamo Mosca, l'ex viola Gerson ceduto a titolo definitivo vola in Russia

Secondo Sky Sport è stato ultimato l'accordo tra Roma e Dinamo Mosca per la cessione a titolo definitivo dell'ex viola Gerson, appena rientrato nella capitale dopo il prestito. Il centrocampista brasi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 21:47
Ultimato l'accordo Roma-Dinamo Mosca, l'ex viola Gerson ceduto a titolo definitivo vola in Russia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Secondo Sky Sport è stato ultimato l'accordo tra Roma e Dinamo Mosca per la cessione a titolo definitivo dell'ex viola Gerson, appena rientrato nella capitale dopo il prestito. Il centrocampista brasiliano vola quindi in direzione Russia. La squadra capitolina incasserà 10 milioni, le visite mediche sono previste per l'inizio della prossima settimana.

 

 

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