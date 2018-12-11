Casa Mercato Viola, la Fiorentina vuole Loiodice, ecco l'offerta. Il Flamengo ha chiesto subito Gerson, la risposta dei viola...

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina vuole portare a casa Loiodice, giovane talento del Digione. Tanti club sono sul ragazzo ma il club viola per il momento è quello che si è mosso con maggiore decisione,...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina vuole portare a casa Loiodice, giovane talento del Digione. Tanti club sono sul ragazzo ma il club viola per il momento è quello che si è mosso con maggiore decisione, e gli otto milioni di riscatto offerti sono una cifra davvero considerevole. Il club francese vorrebbe però averne 10 e sopratutto subito o almeno con un obbligo di riscatto. Le parti dunque sono ancora un po' distanti, ma la volontà di chiudere la trattativa c'è e in casa viola sono moderatamente ottimisti.

Nel frattempo il Flamengo vorrebbe prendere Gerson per sostituire il partente Paquetà preso dal Milan. La Roma ha dato disponibilità al trasferimento e i brasiliani hanno chiesto alla Fiorentina se ci fosse la possibilità di liberarlo subito. Il club gigliato però ha dato risposta negativa poichè mister Pioli punta molto sul brasiliano e vuole tenerlo almeno fino alla scadenza naturale del prestito.

Pjaca potrebbe tornare a Torino a gennaio stando ad alcune ultime voce. Noi però almeno per il momento ci sentiamo di smentirle. La Fiorentina ha puntato tantissimo su l'attaccante croato e vorrebbe provare ad insistere su di lui, anche per evitare una figura non certo positiva per questa operazione.

Infine l'Atletico Madrid ha seguito da vicino quattro giocatori viola: Milenkovic, Biraghi, Chiesa e Simeone. Dei discorsi su questi giocatori verranno fatti nella prossima estate, difficile però che i colchoneros tentino di prenderli tutti e 4, anche perchè il valore complessivo dei giocatori è di circa 170-180 milioni