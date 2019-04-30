LA FIORENTINA COME L'ASILO MARIUCCIA, TRA LINGUACCE, RIPICCHE E SBERLEFFI. I FISCHI A GERSON E QUEL CONTRATTO CAPESTRO. ALLA FINE ANCHE MONTELLA VA IN CONFUSIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

La prima parola che ci viene in mente è... Vergogna!!! Rivolto a tutti, nessuno escluso. Squadra, società, tifosi, allenatore, tutti si dovrebbero vergognare per uno spettacolo a dir poco indecente. F...

La prima parola che ci viene in mente è... Vergogna!!! Rivolto a tutti, nessuno escluso. Squadra, società, tifosi, allenatore, tutti si dovrebbero vergognare per uno spettacolo a dir poco indecente. Forse mai visto da queste parti. Ma siccome ci teniamo alla fiancata della macchina, come alla nostra incolumità personale, allora edulcoreremo i termini e parleremo semplicemente di sbagli, di errori, di cose che non si dovrebbero fare e che non vorremmo più vedere. Ma andiamo con ordine: