Sconcerti: "Gerson sottovalutato a Firenze, Pjaca va aiutato, siamo sotto le aspettative.."

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

«Non avevo grandi aspettative su quest'anno ma la Fiorentina sta facendo una stagione sotto le mie aspettative. Ci sono almeno sei squadre più forti di noi in partenza e altre con cui possiamo giocarcela come Atalanta, Torino e Sampdoria. Non vedo Noorgard al posto di Gerson, anche se non conosco bene il norvegese ma a me Gerson piace e credo che la Fiorentina abbia bisogno di uno come lui. Sembra che cammini ma in realtà sul campo si sente, è uno che recupera palloni Ci aspettavamo tutti una crescita da parte di Pjaca, va coinvolto di più, ma si deve aiutare anche da solo. Sapevamo già come giocava, non era uno sconosciuto. Si sapeva tutto dei pregi e dei difetti. Era lecito aspettarsi una crescita da parte sua, ha avuto un grave infortunio, speriamo si possa riprendere presto”