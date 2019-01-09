Agente Gerson: "Se la Roma volesse subito il ragazzo siamo disponibili a rientrare. Dipende dai viola. Il Flamengo.."

Marcao, padre ed agente del centrocampista brasiliano della Fiorentina Gerson, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile addio a gennaio alla Fiorentina del figlio: "Come sapete, Gerson é un gi...

Marcao, padre ed agente del centrocampista brasiliano della Fiorentina Gerson, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile addio a gennaio alla Fiorentina del figlio: "Come sapete, Gerson é un giocatore di proprietà della Roma, il prestito coi viola si esaurirà a maggio. Se la Roma desidera il giocatore da subito, deve parlare con la Fiorentina. Noi siamo disponibili ovviamente a questa soluzione,tenendo sempre presente che la Roma è il club che ha puntato su di lui e che lo ha fatto conoscere al grande calcio italiano. Qualsiasi decisione sarà presa contiamo sarà presa per il bene del ragazzo, che poi significa nell'interesse delle due società coinvolte”. Il mese scorso fece sapere di un inizio di trattativa con il Flamengo. È sempre vivo l'interesse?

“Assolutamente si. Confermo”.

Fonte: laroma24.it