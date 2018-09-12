Esclusiva Micheletti: "Se Pjaca stesse bene lo metterei titolare al posto di Chiesa e vi spiego perchè. Veretout? Si, ma non regista. Il Napoli..."

Il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:Ciao Giorgio e bentornato su Labaroviola, questione fascia di capitano che finalmente è stata risolta......

Il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:

Ciao Giorgio e bentornato su Labaroviola, questione fascia di capitano che finalmente è stata risolta...

“Scelta doverosa, stavo assolutamente dalla parte della Fiorentina, non c’è marketing che tenga ed aveva ragione Biraghi a dire che piuttosto le multe le pagava la squadra”.

Che Fiorentina ti aspetti a Napoli?

“Una Fiorentina come quella vista nelle scorse gare: tenace, riflessiva, attenta e con gli attributi ma il Napoli rispetto a Chievo ed Udinese è tanto di più…A Napoli sono arrabbiatissimi e non molleranno niente”.

Veretout torna dalla squalifica, se tu fossi Pioli, chi metteresti in panchina?

“Leverei Eysseric, sono contrario a Veretout centrale quindi uno tra Dabo ed Edimilson (o Norgaard) lo metterei sempre in campo con Benassi e Gerson leggermente più avanti. Il francese da interno rende tremendamente di più che da centrale e la Fiorentina deve sfruttare questo aspetto”.

E Pjaca?

“Non credo che sia ancora pronto a livello fisico, ma se lo fosse azzarderei il croato titolare e metterei in panchina Federico Chiesa: le montagne russe della Nazionale gli hanno fatto più male che bene…”.

Ti va di ricordarci i tuoi appuntamenti su Italia 7?

“Sabato vi aspetto dalle 17.50 – 22.30, Domenica (dove anche Gabriele Caldieron di Labaroviola sarà presente) dalle 14.00 alle 17.00 e poi il rush finale dalle 19.45 alle 22.30”.

Gabriele Caldieron