Sconcerti: "Veretout regista penalizza la Fiorentiina, servono i suoi gol. Benassi e Gerson.."

Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport, queste le sue parole: “Quella tra Fiorentina e Roma speriamo sia una bella partita. Giocheranno Simeone e Pjaca, ma la Fiorentina è una buona squadra. Rimpiango...

A cura di Redazione Labaroviola 01 novembre 2018 13:11

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