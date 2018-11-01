Sconcerti: "Veretout regista penalizza la Fiorentiina, servono i suoi gol. Benassi e Gerson.."
Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport, queste le sue parole: “Quella tra Fiorentina e Roma speriamo sia una bella partita. Giocheranno Simeone e Pjaca, ma la Fiorentina è una buona squadra. Rimpiango...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 13:11
Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport, queste le sue parole: “Quella tra Fiorentina e Roma speriamo sia una bella partita. Giocheranno Simeone e Pjaca, ma la Fiorentina è una buona squadra. Rimpiango Veretout mezzala, dato che ora è bloccato in altri compiti. Avere Benassi e lui vuol dire tanto, anche in termini di gol. Al momento non arrivano palloni in area. Mi piace Gerson, ha un sinistro eccezionale e una grande tecnica”