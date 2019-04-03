Gooool Fiorentina all'Olimpico! A segnare è l'ex Gerson
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 53' della ripresa! Lancio splendido di Gerson per Biraghi che con un sombrero prima scavalca Klujvert
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 23:02
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 53' della ripresa! Lancio splendido di Gerson per Biraghi che con un sombrero prima scavalca Klujvert e poi mette in mezzo. Benassi la smorza di petto per Gerson che calcia e segna, complice una deviazione di Juan Jesus.