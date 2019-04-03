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Gooool Fiorentina all'Olimpico! A segnare è l'ex Gerson

Si porta in vantaggio la Fiorentina al 53' della ripresa! Lancio splendido di Gerson per Biraghi che con un sombrero prima scavalca Klujvert

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2019 23:02
Gooool Fiorentina all'Olimpico! A segnare è l'ex Gerson - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Si porta in vantaggio la Fiorentina al 53' della ripresa! Lancio splendido di Gerson per Biraghi che con un sombrero prima scavalca Klujvert e poi mette in mezzo. Benassi la smorza di petto per Gerson che calcia e segna, complice una deviazione di Juan Jesus.

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