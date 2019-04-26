Vlahovic e Ghidotti danno la mano a Gerson, ma il brasiliano arrabbiato per la partita si scansa

Gerson è stato impalpabile nella partita di ieri ed è stato puntualmente sostituito. Il brasiliano però si è reso protagonista di un altro fatto non certo meraviglioso; ritornando in panchina, Vlahovi...

Gerson è stato impalpabile nella partita di ieri ed è stato puntualmente sostituito. Il brasiliano però si è reso protagonista di un altro fatto non certo meraviglioso; ritornando in panchina, Vlahovic e Ghidotti gli hanno dato un cinque di incoraggiamento e lui, probabilmente per la rabbia provata in quel momento, ha ritratto il braccio. Il giocatore al termine della gara è stato visto in disparte.