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Vlahovic e Ghidotti danno la mano a Gerson, ma il brasiliano arrabbiato per la partita si scansa

Gerson è stato impalpabile nella partita di ieri ed è stato puntualmente sostituito. Il brasiliano però si è reso protagonista di un altro fatto non certo meraviglioso; ritornando in panchina, Vlahovi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2019 14:23
Vlahovic e Ghidotti danno la mano a Gerson, ma il brasiliano arrabbiato per la partita si scansa - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Gerson è stato impalpabile nella partita di ieri ed è stato puntualmente sostituito. Il brasiliano però si è reso protagonista di un altro fatto non certo meraviglioso; ritornando in panchina, Vlahovic e Ghidotti gli hanno dato un cinque di incoraggiamento e lui, probabilmente per la rabbia provata in quel momento, ha ritratto il braccio. Il giocatore al termine della gara è stato visto in disparte.

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