Il chiarimento sulla formula per Gerson alla Fiorentina: tornerà a Roma. A meno che...
Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gerson è arrivato a Firenze solo in prestito semplice. Corvino e Monchi da buoni amici hanno trovato facilmente un’intesa che consente al club viola di avere un n...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 14:08
Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gerson è arrivato a Firenze solo in prestito semplice. Corvino e Monchi da buoni amici hanno trovato facilmente un’intesa che consente al club viola di avere un nuovo elemento in mezzo al campo e ai giallorossi di valorizzare un loro talento. Il brasiliano tornerà a Roma a meno che la obblighi a cederlo.