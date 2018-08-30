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Il chiarimento sulla formula per Gerson alla Fiorentina: tornerà a Roma. A meno che...

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gerson è arrivato a Firenze solo in prestito semplice. Corvino e Monchi da buoni amici hanno trovato facilmente un’intesa che consente al club viola di avere un n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 14:08
Il chiarimento sulla formula per Gerson alla Fiorentina: tornerà a Roma. A meno che... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Gerson è arrivato a Firenze solo in prestito semplice. Corvino e Monchi da buoni amici hanno trovato facilmente un’intesa che consente al club viola di avere un nuovo elemento in mezzo al campo e ai giallorossi di valorizzare un loro talento. Il brasiliano tornerà a Roma a meno che la obblighi a cederlo.

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