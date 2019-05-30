Da Roma ci provano, Gerson ceduto alla Fiorentina per avere in cambio Dragowski

La Roma ripartirà certamente da un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi, oltre ai "soliti" Cragno e Perin, ci sarebbe anche Dragowski, di propriet...

La Roma ripartirà certamente da un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi, oltre ai "soliti" Cragno e Perin, ci sarebbe anche Dragowski, di proprietà della Fiorentina e in prestito all'Empoli in questa stagione. L'estremo difensore polacco è un profilo che piace e la trattativa potrebbe essere agevolata utilizzando la "chiave" Gerson, girato quest'anno proprio alla Viola. Lo riporta Il Corriere della Sera.