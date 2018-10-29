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Gerson, dall'ottimo inizio di stagione al declino. Quando voleva tornare a Roma...

Un inizio sprint che ha illuso, almeno stando alle ultime apparizioni. Gerson non c'è più, è sparito nei problemi della Fiorentina. E, tra le cause del recente appannamento viola, c'è anche lui. Arriv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2018 14:12
Gerson, dall'ottimo inizio di stagione al declino. Quando voleva tornare a Roma... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Un inizio sprint che ha illuso, almeno stando alle ultime apparizioni. Gerson non c'è più, è sparito nei problemi della Fiorentina. E, tra le cause del recente appannamento viola, c'è anche lui. Arrivato dalla Roma in prestito secco - formula che non ha reso felici i tifosi gigliati - è subito stato accolto dal rebus, dopo la richiesta di "tornare indietro" espressa a Monchi: tutti smentito ufficialmente, naturale, ma la realtà è un'altra. Relegato in panchina contro il Torino, Stefano Pioli ha deciso di inserirlo all'intervallo, in un doppio cambio che avrebbe dovuto sortire un cambiamento. Niente di tutto ciò, invece, con anche un cartellino giallo a rendere ancor più buio l'ultimo mese di un centrocampista che ormai è irriconoscibile rispetto alle aspettative sul suo conto.

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