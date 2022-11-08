Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale

Il brasiliano, dopo le esperienze in Italia, aveva iniziato un deciso percorso in ascesa ma con il cambio in panchina del Marsiglia tutto è mutato in poco tempo

In pochi mesi ha perso tutto. Gerson, ex giocatore di Roma e Fiorentina, si è ritrovato fuori dai titolari del Marsiglia e fuori dai convocati di Tite per il Mondiale in Qatar. Una "mazzata", quest'ultima, che potrebbe influire pesantemente sul rapporto già incrinato con Igor Tudor; secondo La Provence, gli agenti del centrocampista stanno cercando un club che possa portarlo via dalla Francia e potrebbero trovare un aiuto dal Siviglia, che ora è allenato da Jorge Sampaoli, tecnico che è riuscito a valorizzare Gerson più di tutti. Tuttavia, il Marsiglia reclama circa 20 milioni per la cessione di un elemento dal grande potenziale e ancora giovane. Lo riporta TMW.

I CONVOCATI PER LA SFIDA CON LA SALERNITANA

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