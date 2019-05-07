Dopo Simeone anche Gerson vittima di Wikipedia, la sua descrizione tecnica è stata vittima di hacker
Dopo quanto successo alla scheda tecnica di Simeone su Wikipedia, nel tardo pomeriggio di oggi è toccato anche a Gerson, centrocampista brasiliano della Fiorentina in prestito dalla Roma. La sua descr...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 20:13
Dopo quanto successo alla scheda tecnica di Simeone su Wikipedia, nel tardo pomeriggio di oggi è toccato anche a Gerson, centrocampista brasiliano della Fiorentina in prestito dalla Roma. La sua descrizione tecnica è stata infatti cambiata
https://www.labaroviola.com/cambia-la-pagina-wikipedia-di-giovanni-simeone-le-caratteristiche-tecniche-del-centravanti-viola-diventano/69517/