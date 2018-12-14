Papà Gerson: "Flamengo? Trattativa agli inizi, non abbiamo fretta di chiudere. La Fiorentina..."

Il padre di Gerson, ha parlato ai microfoni di Radio Brasil, queste le sue parole:“Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarebbe bello tornare in Brasil...

Il padre di Gerson, ha parlato ai microfoni di Radio Brasil, queste le sue parole:

“Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarebbe bello tornare in Brasile, ma in ogni caso mio figlio non sta male in Europa ed è al 70% della sua carriera. È un onore essere accostati al Flamengo, il futuro resta aperto e ora ci concentriamo sul calcio. La trattativa è agli inizi, ma nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri. Gerson sta bene alla Fiorentina e non abbiamo fretta di chiudere la trattativa. Il giocatore è un professionista e i cambiamenti sono normali. Ma la testa di Gerson è a posto”.