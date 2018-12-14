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Papà Gerson: "Flamengo? Trattativa agli inizi, non abbiamo fretta di chiudere. La Fiorentina..."

Il padre di Gerson, ha parlato ai microfoni di Radio Brasil, queste le sue parole:“Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarebbe bello tornare in Brasil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 12:46
Papà Gerson: "Flamengo? Trattativa agli inizi, non abbiamo fretta di chiudere. La Fiorentina..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Il padre di Gerson, ha parlato ai microfoni di Radio Brasil, queste le sue parole:

“Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Sarebbe bello tornare in Brasile, ma in ogni caso mio figlio non sta male in Europa ed è al 70% della sua carriera. È un onore essere accostati al Flamengo, il futuro resta aperto e ora ci concentriamo sul calcio. La trattativa è agli inizi, ma nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri. Gerson sta bene alla Fiorentina e non abbiamo fretta di chiudere la trattativa. Il giocatore è un professionista e i cambiamenti sono normali. Ma la testa di Gerson è a posto”.

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