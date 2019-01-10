Padre Gerson: “Disponibili al ritorno a Roma” la Fiorentina non molla il bizzoso centrocampista. Le alternative...

“Se la Roma desidera il giocatore di nuovo già a gennaio deve parlare con la Fiorentina, noi siamo disponibili ovviamente a questa soluzione", ha dichiarato a LaRoma24 il padre di Gerson, Marcao. La s...

“Se la Roma desidera il giocatore di nuovo già a gennaio deve parlare con la Fiorentina, noi siamo disponibili ovviamente a questa soluzione", ha dichiarato a LaRoma24 il padre di Gerson, Marcao. La società viola, dal canto suo, si guarda intorno e valuta le alternative. Difficile che il centrocampista brasiliano lasci i toscani, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono alternative valide che Pantaleo Corvino sta monitorando: Amadou Diawara del Napoli resta il sogno, Erick Pulgar del Bologna un obiettivo mentre Andreas Pereira del Manchester United una suggestione.

Fonte: Calciomercato.com