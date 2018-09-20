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Tra due giorni di nuovo in campo. Pioli schiererà il centrocampo di maggiore qualità. Pjaca...

La Fiorentina ha giocato ieri sera a Genova, ma già tra due giorni tornerà in campo per giocare contro la Spal. Lafont tornerà a prendere regolarmente il suo posto tra i pali. In difesa dovrebbero ess...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
20 settembre 2018 12:48
Tra due giorni di nuovo in campo. Pioli schiererà il centrocampo di maggiore qualità. Pjaca... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Formazione Fiorentina
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Formazione Fiorentina
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La Fiorentina ha giocato ieri sera a Genova, ma già tra due giorni tornerà in campo per giocare contro la Spal. Lafont tornerà a prendere regolarmente il suo posto tra i pali. In difesa dovrebbero essere confermati i soliti quattro che hanno sempre giocato titolari fin dalla prima giornata. Il centrocampo sarà quello di maggiore qualità possibile e prevede dunque la presenza di Gerson. Mediano sempre Veretout, e dovrebbe tornare al suo normale posto Benassi. Pjaca dovrebbe tornare in panchina. Difficile che Pioli decida di farlo giocare titolare due volte di fila in tre giorni. Il posto dovrebbe essere preso dal tecnico Eysseric.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Biraghi, Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Gerson, Veretout, Benassi; Eysseric, Simeone Chiesa.

Lorenzo Bigiotti

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