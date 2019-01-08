Da Roma: se la Fiorentina prende un centrocampista, Gerson può tornare nella capitale
Secondo il quotidiano 'Il Romanista', a fine gennaio il brasiliano Gerson potrebbe tornare a vestire la casacca della Roma. Il calciatore classe '97 alla Fiorentina sta giocando con sempre minore con...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 16:11
Secondo il quotidiano 'Il Romanista', a fine gennaio il brasiliano Gerson potrebbe tornare a vestire la casacca della Roma. Il calciatore classe '97 alla Fiorentina sta giocando con sempre minore continuità e, in caso di sbarco a Firenze di un altro centrocampista, ecco che Corvino potrebbe rispedire il giocatore nella Capitale.
Fonte: Tuttomercatoweb