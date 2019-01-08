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Da Roma: se la Fiorentina prende un centrocampista, Gerson può tornare nella capitale

 Secondo il quotidiano 'Il Romanista', a fine gennaio il brasiliano Gerson potrebbe tornare a vestire la casacca della Roma. Il calciatore classe '97 alla Fiorentina sta giocando con sempre minore con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2019 16:11
Da Roma: se la Fiorentina prende un centrocampista, Gerson può tornare nella capitale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Secondo il quotidiano 'Il Romanista', a fine gennaio il brasiliano Gerson potrebbe tornare a vestire la casacca della Roma. Il calciatore classe '97 alla Fiorentina sta giocando con sempre minore continuità e, in caso di sbarco a Firenze di un altro centrocampista, ecco che Corvino potrebbe rispedire il giocatore nella Capitale.

Fonte: Tuttomercatoweb

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