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Ranieri, domani conferenza stampa per il rinnovo del difensore. Presente Pradè. L'orario..

Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 13:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 14:18
Ranieri, domani conferenza stampa per il rinnovo del difensore. Presente Pradè. L'orario.. - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 13:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Luca Ranieri".

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