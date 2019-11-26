Ranieri, domani conferenza stampa per il rinnovo del difensore. Presente Pradè. L'orario..
Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 13:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2019 14:18
Domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 13:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Luca Ranieri".
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