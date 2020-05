Tramite Sky Sportarrivano aggiornamenti in merito all’assemblea di Lega andata in scena oggi. Per l’emittente la volontà comune delle 20 di A di terminare la stagione (con i giusti accorgimenti sanitari) si è tradotta su due possibili date per la ripresa del campionato: sabato 13 giugno o, in alternativa, sabato 20 giugno. In quest’ultimo caso verrebbe probabilmente sacrificata la Coppa Italia (fermo restando la deadline imposta dalla UEFA al 2 agosto per il termine dei campionati). Domenica intanto andrà in scena un’altra tappa fondamentale nel processo decisionale: la FIGC, aspettando conferme, dovrebbe incontrare il Comitato tecnico scientifico per portare avanti le migliorie del protocollo di ripresa.

TuttoMercatoWeb.com