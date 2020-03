di Marco Collini

La Fiorentina torna in campo? Si ma su Pes 2020. Va in scena il secondo showmatch organizzato dalla casa produttrice eSports. Di fronte ai viola guidati da Tipolosco alias Angelo Giannino, il Sassuolo e l’Atalanta. Per seguire l’evento basta collegarsi sul canale YouTube ufficiale della eSerieA alle 21.