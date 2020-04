Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato di come far crescere la squadra femminile spiegando di voler portare in viola altre calciatrici statunitensi: “Con la prima squadra femminile siamo competitive per i massimi livelli. – spiega Barone come riporta Tuttocalciofemminile – Mi piacerebbe vedere qualche calciatrice americana in maglia viola. Vorrei che un po’ della mentalità, usi e costumi americani fossero importanti a Firenze”.

