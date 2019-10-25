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(FOTO) Ribery fa i suoi auguri social a Chiesa nelle stories scherzando: "Perché sei arrabbiato?"

Di seguito riportiamo quanto pubblicato da Ribery nelle stories di Instagram. Il fuoriclasse francese ha voluto, a suo modo, fare gli auguri di comoleanno in maniera simpatica a Federico Chiesa. Ecco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 15:00
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Di seguito riportiamo quanto pubblicato da Ribery nelle stories di Instagram. Il fuoriclasse francese ha voluto, a suo modo, fare gli auguri di comoleanno in maniera simpatica a Federico Chiesa. Ecco il post:

(FOTO) Ribery fa i suoi auguri social a Chiesa nelle stories scherzando: "Perché sei arrabbiato?"

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