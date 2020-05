Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista esclusiva a Rai 2 durante il TG Sport. Queste le sue parole: “Ora sto bene, rispettando le regole tutto si è risolto. Per chi come me ha avuto il coronavirus farà fatica a tornare in forma. Sarò pronto se la Serie A dovesse riprendere. La salute è il bene primario, ma il calcio è il nostro mestiere. In sicurezza siamo pronti a riprendere”.