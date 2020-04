Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina ed Inter in diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei giocatori più forti con cui ha giocato in carriera. E su Gabriel Omar Batistuta ha detto: “Batistuta è stato il compagno di squadra che mi ha più impressionato. Si è caricato la squadra sulle spalle per diversi anni, aveva una forza caratteriale e fisica che spostava gli equilibri. Non eravamo forti come Juve, Inter o Milan ma abbiamo fatto molto bene”.

TuttoMercatoWeb.com