Chantal Borgonovo, Rignano dedica una via a Stefano. Lei ringrazia: "Onorata la famiglia.."

Chantal Borgonovo, moglie di Stefano Borgonovo, ha parlato a margine dell'intitolazione della via antistante lo stadio comunale di Rignano a suo marito all'emittente Radio Bruno Toscana: "Siamo onorat...

Chantal Borgonovo, moglie di Stefano Borgonovo, ha parlato a margine dell'intitolazione della via antistante lo stadio comunale di Rignano a suo marito all'emittente Radio Bruno Toscana: "Siamo onorati io e i miei figli nel sapere che Stefano viene ricordato da tutti con questo amore. Coi miei figli e mio nipote faremo un giro attraverso l'Italia, in tanti gli hanno dedicato manifestazioni. Stefano ha scelto di farsi vedere durante la vita da malato, ha dato voce a chi non ne aveva: la SLA è stata sdoganata da lui ma l'attenzione deve essere massima. Questo è un modo per ricordarlo sempre. Come procede la ricerca? Fa progressi, l'Italia non è inferiore a nessuno anche se certe malattie non sono di facile soluzione. Sono però convinta che ci arriveremo. Iniziative della nostra Fondazione? Stiamo preparando degli incontri tra cui una partita di calcio. Incontrare la nuova proprietà?Sì mi piacerebbe incontrare Commisso e Barone. La famiglia Borgonovo avrà sempre a cuore i destini della Fiorentina"