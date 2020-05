Il futuro di Alessandro Florenzi è tutto da decifrare. Il giocatore in una diretta Instagram con Fognini in questi giorni è stato chiaro, pur con il sorriso sulle labbra: “Se mi chiedessero di tornare ora alla Roma direi di no”. La possibilità di un rinnovo del prestito al Valencia o in Italia (Fiorentina e Atalanta interessate) è più di un’eventualità per l’esterno della Nazionale, in cerca di un riscatto in vista del prossimo Europeo dopo una stagione non positiva.

TuttoMercatoWeb.com