Secondo quanto riportato dal portale FootballGhana.comil futuro di Kevin Prince Boatengnon è ancora chiaro, la cosa sicura è che il Besiktas non prolungherà il prestito dell’attaccante della Fiorentina. Dopo un’ottima partenza, infatti, l’ex Barcellona ha avuto un leggero calo e, proprio per questo, la dirigenza turca ha deciso di non rinnovare il prestito. Anche i vari Loris Karius, Abdoulay Diaby e Pedro Rebocho torneranno nei loro club di appartenenza.

TuttoMercatoWeb.com